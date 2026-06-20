Інтерфакс-Україна
Події
18:20 20.06.2026

Росіяни скинули на Суми сім КАБів, троє постраждалих, один загиблий – МВА

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Російські військові ударили сімома КАБами по околицях Сум – троє поранених та один загиблий, повідомив керівник міської військової адміністрації (МВА) Сергій Кривошеєнко.

"Сім ударів КАБами по інфраструктурі Сумської громади наніс ворог сьогодні по обіді. Авіаудари прийшлись по північно-західній частині Сум. Один чоловік загинув. Попередньо 3 людей зазнали поранень", – написав він у Телеграмі у суботу.

Пошкоджено інфраструктурні будівлі, шкільне подвір’я, попередньо 5 домогосподарств.

Інформація про потерпілих та інші наслідки уточнюється.

Раніше повідомлялось про одного загиблого.

Теги: #каби #суми

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