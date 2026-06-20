Інтерфакс-Україна
Події
17:34 20.06.2026

Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі Навроцькому

2 хв читати
Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі Навроцькому
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Орден Білого Орла є символом довіри польської держави та вдячності народу, а також підкреслив, що Україна поважає внесок Польщі у спільну боротьбу проти російської агресії, проте зауважив, що Україна не буде сперечатися щодо рішень про нагороди, якщо подібні символи залишаються у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера.

"Напередодні пан Президент Польщі зазначив, що Орден Білого Орла не є звичайною відзнакою. Це символ найвищої довіри Речі Посполитої. Він означає особливий зв’язок із Польською державою та особливу вдячність народу. Такий символ вимагає не лише заслуг, але й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти. Отже, якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись", – написав Зеленський у Телеграмі.

"Україна вдячна Польському народові за підтримку та співпрацю, яка відіграє значну роль у боротьбі за нашу і вашу незалежність від Росії. Україна ніколи не забуває солідарності та знає, що співпраця між державами і народами у нашому регіоні є однією з відчутних гарантій безпеки і для українців, і для кожної держави-сусідки", – наголосив Зеленський.

За словами Зеленського, Україна вдячна всім народам, державам та лідерам, хто буде й надалі з нами на шляху захисту свободи і хто буде разом з Україною гарантами повоєнного миру в Європі та нової реальної безпеки. "Україна і надалі буде відкритою до всіх змістовних форматів взаємодії з Польщею, щоб постаратись не допускати різночитань складних і болісних сторінок минулого наших народів і забезпечити належну повагу всім безневинним жертвам 20 століття", – наголосив він.

"І українці роблять усе від нас залежне, щоб у цьому столітті не допустити програшу Європи", додав президент України. "Ми вважали, що саме Українському народові і нашій армії у 2023 році був адресований Орден Білого Орла. Так тоді говорилося. Сьогодні я відправив Орден пану Президенту Польщі. Думаю, майбутнє підтвердить шану до українців", – наголосив Зеленський.

Теги: #навроцький #відправка #польща #зеленський #орден_білого_орла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:56 20.06.2026
Потураєв вважає суперечки навколо історичної пам'яті в Польщі частиною політичної боротьби

Потураєв вважає суперечки навколо історичної пам'яті в Польщі частиною політичної боротьби

13:12 20.06.2026
Яценюк виступив проти "зіркопаду орденів"

Яценюк виступив проти "зіркопаду орденів"

12:41 20.06.2026
Заступник керівника ОП Жовква повертає польську нагороду, вручену у 2022 році

Заступник керівника ОП Жовква повертає польську нагороду, вручену у 2022 році

10:31 20.06.2026
Сікорський: Переможцем війни історії та орденів може стати лише Москва

Сікорський: Переможцем війни історії та орденів може стати лише Москва

09:49 20.06.2026
Посол Боднар повертає польську нагороду та закликає до відвертої розмови

Посол Боднар повертає польську нагороду та закликає до відвертої розмови

08:26 20.06.2026
Буданов відмовився від польського ордена "За заслуги перед Польщею" на тлі рішення про позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла

Буданов відмовився від польського ордена "За заслуги перед Польщею" на тлі рішення про позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла

03:21 20.06.2026
Туск заявив, що Польща має брати участь у рішеннях щодо можливих переговорів ЄС із Росією

Туск заявив, що Польща має брати участь у рішеннях щодо можливих переговорів ЄС із Росією

02:03 20.06.2026
Експосол Польщі: криміналізація прославляння Бандери може заморозити відносини між Україною та Польщею

Експосол Польщі: криміналізація прославляння Бандери може заморозити відносини між Україною та Польщею

00:15 20.06.2026
Туск: конфлікт між Польщею та Україною радує Путіна і шокує наших союзників

Туск: конфлікт між Польщею та Україною радує Путіна і шокує наших союзників

22:17 19.06.2026
Навроцький позбавив Зеленського Ордену Білого Орла: у президента України не коментують ситуацію

Навроцький позбавив Зеленського Ордену Білого Орла: у президента України не коментують ситуацію

ВАЖЛИВЕ

Ворог ударив КАБами по Сумах, загинув цивільний – ОВА

Колишньому т.в.о. міністра Карандєєву повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через держкордон

Буданов відмовився від польського ордена "За заслуги перед Польщею" на тлі рішення про позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла

У Харкові під завалами знайшли тіло загиблої людини – Терехов

У Харкові внаслідок удару КАБ по Холодногірському району постраждали восьмеро людей, серед них дитина – Синєгубов

ОСТАННЄ

10-річний хлопчик з багатодітної родини загинув у Рівному через пожежу – поліція

Ворог ударив КАБами по Сумах, загинув цивільний – ОВА

У Броварах в ДТП загинуло двоє дітей, ще десять людей травмовані

Генштаб ЗСУ показав супутникові знімки Московського НПЗ після атаки українських дронів

Четверо постраждалих на Київщині через атаку БпЛА – ОВА

На Херсонщині від удару ворожого БпЛА є загиблий та поранені цивільні

Екскерівник Мінкультури Карандєєв: Вважаю висунуту підозру необґрунтованою

Двоє цивільних постраждали через атаку БпЛА на Миколаївщині – ОВА

Зафіксовано влучання БпЛА по території одного з підприємств Полтавського району

Буданов: Проєкт Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні погоджено, невдовзі розпочнеться спорудження

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА