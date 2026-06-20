10-річний хлопчик з багатодітної родини загинув у Рівному через пожежу – поліція

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У Рівному внаслідок пожежі в квартирі багатодітної родини загинув 10-річний хлопчик, поліцейські відкрили кримінальні провадження, повідомила поліція Рівненської області.

"Наразі встановлено, що 60-річний господар оселі, його 51-річна дружина, 14-річний син з інвалідністю та 2-річний онук перебували на кухні, коли відчули запах диму, що доносився зі спальні. Батьки почали евакуйовувати дітей, і коли повернулися за 10-річним сином, який спав у кімнаті, врятувати не встигли, адже вогонь швидко охопив приміщення. Малолітній загинув", - йдеться у повідомленні поліції у Фейсбуці у суботу.

Подія сталася сьогодні, 20 червня, близько 09 год на вулиці Кулика і Гудачека у квартирі на 7-му поверсі. Рятувальники загасили полум’я, проте квартира вигоріла повністю.

Рятувальники загасили полум’я, проте квартира вигоріла повністю.

Трьох дітей та жінку із сусідньої квартири із отруєнням доставили до лікарні. Слідчі розпочали досудове розслідування за статтями про порушення вимог пожежної безпеки та про злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною.

Відомо, що батьки мають восьмеро дітей, п’ятеро з яких повнолітні. Чоловік неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, зокрема й за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.