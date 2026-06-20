Інтерфакс-Україна
Події
17:32 20.06.2026

10-річний хлопчик з багатодітної родини загинув у Рівному через пожежу – поліція

1 хв читати
10-річний хлопчик з багатодітної родини загинув у Рівному через пожежу – поліція
Фото: Нацполіція

У Рівному внаслідок пожежі в квартирі багатодітної родини загинув 10-річний хлопчик, поліцейські відкрили кримінальні провадження, повідомила поліція Рівненської області.

"Наразі встановлено, що 60-річний господар оселі, його 51-річна дружина, 14-річний син з інвалідністю та 2-річний онук перебували на кухні, коли відчули запах диму, що доносився зі спальні. Батьки почали евакуйовувати дітей, і коли повернулися за 10-річним сином, який спав у кімнаті, врятувати не встигли, адже вогонь швидко охопив приміщення. Малолітній загинув", -  йдеться у повідомленні поліції у Фейсбуці у суботу.

Подія сталася сьогодні, 20 червня, близько 09 год на вулиці Кулика і Гудачека у квартирі на 7-му поверсі. Рятувальники загасили полум’я, проте квартира вигоріла повністю.

Рятувальники загасили полум’я, проте квартира вигоріла повністю.

Трьох дітей та жінку із сусідньої квартири із отруєнням доставили до лікарні. Слідчі розпочали досудове розслідування за статтями про порушення вимог пожежної безпеки та про злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною.

Відомо, що батьки мають восьмеро дітей, п’ятеро з яких повнолітні. Чоловік неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, зокрема й за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.

Теги: #пожежа #рівненська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:05 17.06.2026
У заповіднику на Житомирщині загасили масштабну пожежу, що виникла через удари РФ

У заповіднику на Житомирщині загасили масштабну пожежу, що виникла через удари РФ

02:31 15.06.2026
Предстоятель ПЦУ назвав очільника РФ "кремлівським антихристом" через пожежу в Успенському соборі та закликав молитися за порятунок святині

Предстоятель ПЦУ назвав очільника РФ "кремлівським антихристом" через пожежу в Успенському соборі та закликав молитися за порятунок святині

01:59 15.06.2026
Успенський собор Києво-Печерської лаври горить внаслідок російської атаки

Успенський собор Києво-Печерської лаври горить внаслідок російської атаки

22:05 14.06.2026
Кiлькiсть постраждалих у Харкові зросла до 6, пожежу в художньому музеї локалізовано

Кiлькiсть постраждалих у Харкові зросла до 6, пожежу в художньому музеї локалізовано

08:02 12.06.2026
На Київщині ліквідували пожежу площею 2000 кв. м після удару БпЛА по об'єкту інфраструктури – ДСНС

На Київщині ліквідували пожежу площею 2000 кв. м після удару БпЛА по об'єкту інфраструктури – ДСНС

16:15 05.06.2026
Встановлено особи трьох загиблих у пожежі через атаку ворожого дрона в Херсоні 3 червня

Встановлено особи трьох загиблих у пожежі через атаку ворожого дрона в Херсоні 3 червня

03:06 02.06.2026
У Києві, ймовірно, ракета влучила в багатоповерхівку, виникла пожежа – мер

У Києві, ймовірно, ракета влучила в багатоповерхівку, виникла пожежа – мер

22:44 01.06.2026
Унаслідок повторної атаки БпЛА на Харківщині спалахнула пожежа на підприємстві

Унаслідок повторної атаки БпЛА на Харківщині спалахнула пожежа на підприємстві

16:08 24.05.2026
На Київщині після обстрілу ліквідували масштабну пожежу на площі 10 тис. кв. м – ДСНС

На Київщині після обстрілу ліквідували масштабну пожежу на площі 10 тис. кв. м – ДСНС

00:18 19.05.2026
Харків атакували російські БпЛА, спалахнула пожежа

Харків атакували російські БпЛА, спалахнула пожежа

ВАЖЛИВЕ

Ворог ударив КАБами по Сумах, загинув цивільний – ОВА

Колишньому т.в.о. міністра Карандєєву повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через держкордон

Буданов відмовився від польського ордена "За заслуги перед Польщею" на тлі рішення про позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла

У Харкові під завалами знайшли тіло загиблої людини – Терехов

У Харкові внаслідок удару КАБ по Холодногірському району постраждали восьмеро людей, серед них дитина – Синєгубов

ОСТАННЄ

Ворог ударив КАБами по Сумах, загинув цивільний – ОВА

У Броварах в ДТП загинуло двоє дітей, ще десять людей травмовані

Генштаб ЗСУ показав супутникові знімки Московського НПЗ після атаки українських дронів

Четверо постраждалих на Київщині через атаку БпЛА – ОВА

На Херсонщині від удару ворожого БпЛА є загиблий та поранені цивільні

Екскерівник Мінкультури Карандєєв: Вважаю висунуту підозру необґрунтованою

Двоє цивільних постраждали через атаку БпЛА на Миколаївщині – ОВА

Зафіксовано влучання БпЛА по території одного з підприємств Полтавського району

Буданов: Проєкт Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні погоджено, невдовзі розпочнеться спорудження

СБС вночі уразили 4 об'єкти газової інфраструктури у Криму, міст через Генічеську протоку, паливну та військову логістику ворога – Бровді

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА