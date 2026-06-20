Інтерфакс-Україна
Події
17:11 20.06.2026

Ворог ударив КАБами по Сумах, загинув цивільний – ОВА

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Цивільний чоловік загинув у Сумах через удар керованими авіабомбами (КАБ), пошкоджено щонайменше 20 приватних будинків, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Ворог ударив керованими авіабомбами по околицях Сум. Попередньо, загинув цивільний чоловік. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – написав він у Телеграмі у суботу.

За його даними, пошкоджені щонайменше 20 приватних будинків.

На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки атаки ліквідовуються.

Теги: #удар_рф #каб #суми

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