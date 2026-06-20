У Броварах в ДТП загинуло двоє дітей, ще десять людей травмовані

Фото: https://t.me/Igor_Sapozhko

У Броварах (Київська обл.) внаслідок дорожньо-транспортної події (ДТП) від отриманих травм загинула 4-річна дівчинка – вона померла в лікарні, напередодні, внаслідок цієї ж аварії померла в лікарні 2-річна дівчинка, повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

"Маємо трагічні новини вчорашньої автотрощі на Вокзальній. Ще одна дитина – 4-річна дівчинка – померла в лікарні від отриманих травм", – написав він у Телеграмі у суботу.

За уточненими даними в автомобілі перебувало 10 осіб – 3 дорослих та 7 малолітніх дітей віком від 2 до 11 років. Усі – і дорослі, і діти – отримали значні травми та ушкодження. Семеро наразі знаходяться у броварській лікарні, стан важкий та середньої важкості, одну дитину після надання допомоги відпустили додому.

Напередодні у поліції Київської області поінформували, що 19 червня о 19:55 на одній з вулиць в Броварах сталася ДТП. Попередньо правоохоронці з’ясували, 29-річний водій автомобіля ВАЗ виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся із автобусом, яким керував 54-річний чоловік.

"Внаслідок ДТП, на жаль, 2-річна дівчинка загинула на місці події, водій та вісім пасажирів автомобіля ВАЗ отримали тілесні ушкодження", – йшлося у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагічної ДТП.