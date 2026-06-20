Генштаб ЗСУ показав супутникові знімки Московського НПЗ після атаки українських дронів

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував супутникові знімки московського НПЗ після атаки українських дронів – на фото чітко видно пошкодження резервуарів й установки з первинної переробки нафти АВТ-6, також зафіксовано сліди пожежі в інших частинах заводу.

"Московський НПЗ сьогодні. Завод зупинив переробку. Уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6, комбіновану установку переробки нафти (КУПН), три резервуари 10 000 м куб., один – 30 000 м куб.", – йдеться у повідомленні Генштабу в Телеграмі.

"На знімках – два резервуари РВС (30 тис. і 10 тис.) повністю знищено", – додали у Генштабі.

Московський нафтопереробний завод в Капотні припинив роботу на невизначений термін після серії успішних ударів Сил оборони України. Внаслідок атак дронів 16 та 18 червня 2026 року було уражено ключові об’єкти підприємства, включно з установкою переробки нафти Euro+ та резервуарами з паливом. Пошкоджена комбінована установка, яка покривала близько 53% первинної переробки, а також найновіший блок Euro+, введений у модернізацію у 2020 році.

Московський НПЗ в Капотні забезпечувало пальним понад третину столичного регіону та постачало значні обсяги авіапального для московських аеропортів.