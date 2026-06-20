Четверо постраждалих на Київщині через атаку БпЛА – ОВА

Четверо людей постраждали у Київській області через ворожу атаку безпілотниками, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"У Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа складських приміщень. Рятувальники вже локалізували займання. На жаль, є постраждалий. Чоловіка 40 років із отруєнням продуктами горіння госпіталізовано до місцевої лікарні. Медики надають йому всю необхідну допомогу", – написав він у Телеграмі у суботу.

Трохи згодом Калашник додав інформацію про ще трьох постраждалих на Київщині – у Вишгородському районі: "На жаль, кількість постраждалих внаслідок чергової ворожої атаки на Київщину зросла до чотирьох людей. Ще троє жителів області постраждали у Вишгородському районі".

За словами Калашника, чоловік отримав опіки рук та ніг, а також осколковий перелом ноги. У жінки діагностовано осколкові поранення рук та обличчя, забої стегна та гомілки. Ще одна жінка зазнала контузії. Усі постраждалі доставлені до місцевої лікарні. Також внаслідок атаки пошкоджено автомобіль.