Інтерфакс-Україна
Події
16:20 20.06.2026

На Херсонщині від удару ворожого БпЛА є загиблий та поранені цивільні

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На Херсонщині від удару ворожого БпЛА є загиблий та поранені цивільні

Російські окупаційні війська завдали удару безпілотником у с. Чайчине Херсонського району, загинув чоловік, ще двоє зазнали поранень, у момент вибуху снаряду всі вони перебували на подвір’ї, повідомила обласна прокуратура.

"За даними слідства, 20 червня 2026 року близько 13:45 військові армії рф атакували за допомогою БпЛА одну з вулиць у селі Чайчине Херсонського району. Внаслідок удару загинув 41-річний чоловік. Ще двоє чоловіків отримали травми. Постраждалі у момент вибуху снаряду перебували на подвір’ї", – йдеться у повідомленні прокуратури у Телеграмі у суботу.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теги: #херсонська_область #бпла_рф

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