Екскерівник Мінкультури Карандєєв: Вважаю висунуту підозру необґрунтованою

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Колишній т.в.о. міністра культури Ростислав Карандєєв вважає необґрунтованою висунуту йому підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через держкордон.

"19 червня мені було вручено повідомлення про підозру. Я поважаю роботу правоохоронних органів і готовий повністю співпрацювати зі слідством для всебічного та об’єктивного з’ясування всіх обставин справи. Водночас вважаю висунуту підозру необґрунтованою та переконаний, що це буде доведено у встановленому законом порядку", – сказав Карандєєв у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що у своїй професійній діяльності завжди керувався принципами доброчесності, діяв у межах закону та наданих йому повноважень.

Також колишній посадовець додав, що у межах, дозволених законодавством та інтересами слідства, інформуватиме громадськість про перебіг справи.

Раніше у квітні Карандєєв заявив в коментарі "Інтерфакс-Україна", що як керівник відомства підписував клопотання до ДПСУ щодо погодження виїзду за кордон українських митців, але як виявляється серед звернень були і шахрайські. Він наголошував, що, на жаль, розрізнити без спеціальної експертизи такі звернення працівники Мінкультури не могли.

Як повідомлялося, 19 червня на підставі отриманих доказів слідчі поліції оголосили підозри п’ятьом учасникам угруповання, серед них і колишній топпосадовець (Ростислав Карандєєв). Їхні дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене у складі організованої групи) Кримінального кодексу України.

Там нагадали, що схема незаконного перетину перетину чоловіками мобілізаційного віку кордону була заблокована у квітні. За наявними даними, такою схемою скористалися 28 "музикантів", і ще 16 планували.

У ході подальших заходів поліцейські встановили причетність й інших учасників схеми – колишнього в.о. міністра культури України та ще чотирьох громадян. Зокрема, останні підшукували "клієнтів", обговорювали умови "гастролей", а ексчиновник візував своїм підписом листи-сприяння від відомства. Для розрахунків учасники злочинної групи зареєстрували ряд криптогаманців та відкрили рахунки у фінустановах.