Двоє цивільних постраждали через атаку БпЛА на Миколаївщині – ОВА

Двоє чоловіків зазнали поранень через ворожу атаку безпілотником у Куцурубській громаді на Миколаївщині, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Куцурубська громада. Внаслідок атаки росіян, попередньо БпЛА типу "Молнія", у с. Парутине поранено двох чоловіків віком 40 та 45 років. Один із них госпіталізований", – написав він у Телеграмі у суботу

Також Кім повідомив про пошкодження пекарні та трьох автомобілів.