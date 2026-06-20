Інтерфакс-Україна
Події
15:38 20.06.2026

Двоє цивільних постраждали через атаку БпЛА на Миколаївщині – ОВА

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Двоє цивільних постраждали через атаку БпЛА на Миколаївщині – ОВА

Двоє чоловіків зазнали поранень через ворожу атаку безпілотником у Куцурубській громаді на Миколаївщині, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Куцурубська громада. Внаслідок атаки росіян, попередньо БпЛА типу "Молнія", у с. Парутине поранено двох чоловіків віком 40 та 45 років. Один із них госпіталізований", – написав він у Телеграмі у суботу

Також Кім повідомив про пошкодження пекарні та трьох автомобілів.

Теги: #миколаївська_область #бпла_рф

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