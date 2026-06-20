Зафіксовано влучання БпЛА по території одного з підприємств Полтавського району

Російські окупаційні війська завдали удару по території одного з промислових підприємств Полтавського району, про постраждалих даних немає, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Дяківнич.

"Сьогодні вдень зафіксовано влучання ворожого БпЛА по території одного з промислових підприємств Полтавського району. Інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило", – написав він у Телеграмі у суботу.