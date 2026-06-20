Інтерфакс-Україна
Події
15:33 20.06.2026

Зафіксовано влучання БпЛА по території одного з підприємств Полтавського району

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Російські окупаційні війська завдали удару по території одного з промислових підприємств Полтавського району, про постраждалих даних немає, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Дяківнич.

"Сьогодні вдень зафіксовано влучання ворожого БпЛА по території одного з промислових підприємств Полтавського району. Інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило", – написав він у Телеграмі у суботу.

Теги: #полтавська_область #бпла_рф

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