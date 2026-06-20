Інтерфакс-Україна
Події
15:16 20.06.2026

Буданов: Проєкт Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні погоджено, невдовзі розпочнеться спорудження

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Буданов: Проєкт Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні погоджено, невдовзі розпочнеться спорудження
Фото: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official/

Очільник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив про погодження проєкту Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні на громадських слуханнях.

"Україна нарешті розпочинає спорудження Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні. (…) Сьогодні на громадських слуханнях експерти, архітектори, родини полеглих Героїв Небесної Сотні, зокрема, погодили проєкт Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні, відповідної експозиції. Невдовзі розпочнеться спорудження", – написав він у Телеграмі у суботу.

Буданов висловив вдячність усім, хто вже долучився і ще буде залучений до процесу створення цього меморіального комплексу. "Він стане гідним простором пам’яті про подвиг, який кардинально вплинув на формування сучасної української нації та став невід’ємною частиною нашої національної ідентичності", – зазначив він.

"Саме цю національну ідентичність ми відстоюємо сьогодні на полі бою. Ми воюємо за право бути українцями. За право самим визначати своє майбутнє. За право жити у власній державі, де ніхто й ніколи не зможе ставити нам ультиматуми. Саме за це віддали свої життя Герої Небесної Сотні. Цей меморіал – подяка Героям від Українського народу за їхній подвиг, який став частиною стрижня нашої нації", – наголосив Буданов.

Теги: #національний_меморіальний_комплекс_героїв_небесної #проєкт #буданов

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