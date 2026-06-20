СБС вночі уразили 4 об'єкти газової інфраструктури у Криму, міст через Генічеську протоку, паливну та військову логістику ворога – Бровді

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Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України (ЗСУ) повідомили про ураження в ніч на 20 червня чотирьох об’єктів газової інфраструктури на ТОТ Криму, міст через Генічеську протоку та ще 13 військових об’єктів на ТОТ Херсонської, Донецької та Луганської областей.

"Газова інфраструктура Криму, міст через Генічеську протоку, паливна та військова логістика у ТОТ. Птахи СБС впорядковують логістику у оперативній глибині противника. Вночі 20 червня Птахи СБС відвідали 4 ГКС у Криму та уразили низку оперативних цілей у тилах противника", – написав командувач СБС ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді у Телеграмі у суботу.

За його даними, серед них: Газова компресорна станція (ГКС), нп Журавлівка, АР Крим, ГКС нп Ароматне, АР Крим, ГКС, нп Ключі, АР Крим, ГКС, нп Лохівка, АР Крим, автомобільний міст через Генічеську протоку (Херсонська обл.), рейдовий буксир, нп Скадовськ, Херсонська обл., паливозаправник, нп Дмитрівка, Донецька обл., паливозаправник, нп Чаплинка, Херсонська обл., важкий тягач 8х8 БАЗ-6403, нп Ключове, Донецька обл., ББМ, нп Михайлівка, Луганська обл., ББМ "Тайфун-К", нп Нижня Дуванка, Луганська обл., Логістичний транспорт ворога, нп Армянськ, АР Крим, Логістичний транспорт ворога, нп Чаплинка, Херсонська обл., логістичний транспорт ворога, нп Верхня Покровка, Луганська обл., Логістичний транспорт ворога, нп Чаплинка, Херсонська обл., логістичний транспорт ворога, нп Новокраснівка, Донецька обл., логістичний транспорт ворога, нп Гранітне, Донецька обл., Логістичний транспорт ворога, нп Кальчинівка, Донецька обл.