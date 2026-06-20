Інтерфакс-Україна
Події
14:46 20.06.2026

Україна атакувала Тюменський НПЗ – радник міністра оборони

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Сили оборони атакували Тюменський нафтопереробний завод НПЗ, розташований за 2000 км від України, написав радник міністра оборони Сергій Стерненко в соцмережі Х в суботу.

"Місцеві мешканці повідомляють про щонайменше два вибухи. Перед цим у місті було оголошено дронову безпеку, а сам завод екстрено скидав тиск в системі", – йдеться у дописі.

Проєктна потужність переробки підприємства становить від 7,5 до 9 мільйонів тонн сирої нафти на рік, додав він.

Про атаку безпілотників, за повідомленням росЗМІ, також повідомляв губернатор Тюменської області.

Теги: #тюменський_нпз #удар #сили_оборони

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