Інтерфакс-Україна
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14:10 20.06.2026

Міносвіти: Що менший наклад підручника, то вища ціна одиниці

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Міносвіти: Що менший наклад підручника, то вища ціна одиниці

Міністерство освіти і науки розповіло, як відбувається закупівля підручників за державні кошти, і наголосило, що вартість одного примірника залежить від тиражу: що менший наклад, то вища ціна одиниці.

"Закупівлю підручників за бюджетні кошти проводить Інститут модернізації змісту освіти (ІМЗО) – державна наукова установа у сфері компетенції Міністерства освіти і науки. Видавництво для кожного підручника визначає автор твору відповідно до законодавства про авторське право, а вартість одного примірника залежить від тиражу: що менший наклад, то вища ціна одиниці", – йдеться в повідомленні міністерства.

Там зазначили, що перш ніж підручник буде надрукований за державні кошти, він проходить кілька послідовних етапів: визначення потреби, експертизу, апробацію, отримання грифа Міносвіти, конкурсний добір, вибір учителями.

"Держава фінансує видання підручника, а вибір конкретних навчальних матеріалів для школи відбувається за участю вчителів, які працюють із ними в освітньому процесі", – наголосили у відомстві.

В Міносвіти розповіли, що підручник є об’єктом авторського права, і на підставі законів "Про видавничу справу" та "Про авторське право і суміжні права" автор твору має право самостійно визначати видавництво, яке здійснюватиме його видання, тому ІМЗО не обирає видавця на власний розсуд – його вже визначив автор, що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію авторського права та авторським договором між видавництвом і автором.

Таким чином, оскільки право на видання конкретного підручника має лише одне видавництво, договір на друк укладається без проведення відкритих торгів саме для випадків, коли послугу може надати лише один суб’єкт господарювання через потребу захисту прав інтелектуальної власності.

У МОН зазначили, що вартість підручника, визначена паспортом бюджетної програми на 2026 рік, складається з кількох частин: вартість матеріалів (папір, плівка, картон) – за середньоринковими цінами; поліграфічні послуги – залежать від обладнання друкарні та термінів виконання; авторська винагорода – 1,5 ставки роялті, що становить 12 тис. грн за один авторський аркуш; видавничі витрати – оренда приміщень і обладнання, комунальні платежі, оплата праці, експертні висновки; рентабельність – не більш як 5% від собівартості.

"Авторська винагорода та частина видавничих витрат не залежать від кількості друкованих копій – вони фіксовані для кожного видання незалежно від тиражу. Тому за великого накладу ці витрати розподіляються на багато екземплярів, що знижує вартість одного примірника.  Натомість за малого тиражу та сама сума припадає на значно меншу кількість копій, тож вартість одного екземпляра зростає. Калькуляція вартості кожного підручника, договори про закупівлю та обґрунтування до них є публічними – їх можна переглянути в системі електронних закупівель Prozorro", – йдеться в повідомленні.

Напередодні ресурс "Наші гроші" опублікував статтю про те, що Інститут модернізації змісту освіти уклав угоди про друк підручників для 9 класу на 1,28 млрд грн. У якій значилося, що найдорожчим виявився дуже малотиражний підручник "Гагаузька мова" з інтерактивним електронним додатком від ДП "Всеукраїнське спеціалізоване видавництво "Світ". Зокрема, його наклад складає 141 штука. Зазначалося, що екземпляр на 240 сторінок коштує 6 250 грн, а у ціні найбільше відведено на загальновидавничі витрати, авторську винагороду та редакційні послуги.

Натомість найдешевшими підручниками виявились багатотиражні. Наприклад, "Громадянська освіта" з інтерактивним електронним додатком одних авторів від ТОВ "Видавничий дім "Освіта" накладом 206 тис. штук обійдеться у 68 грн за екземпляр, а інших авторів від ТОВ "Видавництво Астон" накладом 184 тис. штук – у 71 грн за екземпляр.

У свою чергу генеральний директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов наголосив, що ціну не вигадує видавець, а вона рахується за наперед прописаними методиками, які затверджує замовник. 

"Останніми днями соцмережами активно поширюють історію про підручник "Гагаузька мова" вартістю 6250 грн за примірник. Поруч із цим згадують "Ранок",  суми державного замовлення та роблять висновки про "надприбутки видавців". Є лише один нюанс. Підручник "Гагаузька мова" друкував не "Ранок"! Тому використовувати цей маніпулятивний приклад як доказ проти нашого видавництва – це приблизно як звинувачувати одного виробника автомобілів у несправності  гальм моделі  іншого виробника. Тобто відверта  маніпуляція", – написав він в мережі Facebook.

Також він розповів, що середня ціна цього року за підручник у видавництві "Ранок" – 145 грн 24 коп., а підручники з іноземних мов з аудіододатком – 270 грн 93 коп. 

Як повідомлялося, 14 листопада 2025 року, із затримкою в півтора місяці, згідно даних дашборду Інституту освітньої аналітики Міносвіти, 100% від запланованих підручників були доставлені до шкіл.

Дванадцять видавництв оштрафовані на загальну суму 1,896 млн грн за порушення термінів доставки підручників до шкіл у 2025 році.

В лютому Кабінет міністрів оновив підходи до підготовки, друку і доставлення підручниківд о закладів загальної середньої освіти, запровадивши дворічний цикл.

На початку червня 2026 року Міністерство освіти і науки України та Інститут модернізації змісту освіти розпочали підготовку до доставки підручників для учнів 4 і 9 класів та педагогічних працівників. Зокрема, доставлення підручників для 9 класів розпочнеться вже в червні і їх планується доставити до 1 вересня; а доставка для 4 класів стартує у серпні і триватиме до 1 жовтня.

Теги: #підручники #вартість #ранок #міносвіти

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