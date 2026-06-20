Потураєв вважає суперечки навколо історичної пам'яті в Польщі частиною політичної боротьби

Фото: https://www.facebook.com/nikita.poturaev/

Спекуляції на темі історичної пам’яті в українсько-польських відносинах з боку польських правих політиків спрямовані, зокрема, на недопущення членства України в Європейському Союзі та боротьбу з політичними опонентами всередині Польщі, вважає голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної Микита Потураєв (фракція "Слуга народу").

"За лаштунками спекуляцій на пам’яті справді безвинних жертв кривавого міжетнічного конфлікту, і справжніх героїв боротьби з нацизмом і більшовизмом як з польського, так і з українського боків, ховається цинічний прагматизм польських правих, спрямований на недопущення членства України у ЄС, та дискредитацію їхніх політичних опонентів всередині самої Польщі", – написав нардеп у Facebook у суботу.

Він нагадав, що для вступу у законну силу рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордену Білого Орла має підтвердити прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск – "і будь-яке його рішення так чи інакше відіб’ється на позиціях його політичної сили".

Саме тому, наголосив Потураєв, Україна не має дати втягнути себе у "брудні польські політичні ігри".

"Саме тому незмінним має залишатися рішення нашого президента про присвоєння підрозділу наших сучасних героїв імені героїв минулого. Саме тому незмінною має залишатися українська політика національної пам’яті, побудована на принципі: "Пробачаємо, і просимо пробачення", – йдеться у дописі нардепа.

За словами Потураєва, можливо дійсно настав час повернути один одному нагороди, і знову спробувати розпочати діалог між суспільствами і народами – діалог між науковцями, громадськими діячами, медійниками. "Без політики, політиків, і без орденів", – написав він.

Як повідомлялось, наприкінці травня 2026 року президент Володимир Зеленський присвоїв Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА". Рішення викликало критику в Польщі, де Українську повстанську армію пов’язують із Волинською трагедією.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, мотивувавши це розбіжностями щодо історичної пам’яті та ставлення до УПА.

Після цього про намір повернути Польщі державні нагороди заявили міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Кирило Буданов, заступник керівника ОП Ігор Жовква, посол України в Польщі Василь Боднар.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернув увагу президента Кароля Навроцького на те, як у Росії відреагували на його рішення. Він прикріпив зневажливий допис заступника голови Ради безпеки РФ Дмитрія Медведєва, який заявив, що це "нарешті" сталося.

"Є підтримка, президенте Навроцький", – прокоментував заяву Медведєва очільник МЗС Польщі.