Інтерфакс-Україна
Події
13:27 20.06.2026

Сили оборони України уразили автомобільний міст через Генічеську протоку – Генштаб

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Сили оборони України уразили автомобільний міст через Генічеську протоку – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження мосту через Генічеську протоку, комплексу "Панцир-С" та пунктів управління БпЛА противника.

"В ніч на 20 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили автомобільний міст через Генічеську протоку в районі Генічеська Херсонської області", – йдеться у телеграм-каналі Генштабу.

Там зазначили, що міст використовується противником для забезпечення військової логістики між тимчасово окупованим Кримом та угрупованнями російських військ на південному напрямку.

Крім того, у Запорізькій області уражено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С" в районі населеного пункту Долинське.

"Також вчора завдано ураження пунктам управління безпілотними літальними апаратами окупантів в районах Соледара Донецької області, Грозового на Запоріжжі та Теребрено Бєлгородської області (рф)", – йдеться у дописі.

Теги: #генштаб_зсу #генічеськ #цілі #ураження #міст

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