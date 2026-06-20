Яценюк виступив проти "зіркопаду орденів"

Фото: Interfax-Ukraine / Oleksandr Zubko

Голова Київського безпекового форуму (КБФ), експрем’єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк виступає проти того, щоб українці відмовлялись від орденів, якими Польща як держава нагородила їх за заслуги.

"Не можна одне шкідливе і невірне рішення чинного президента Польщі виправити іншими нашими невірними рішеннями", – написав він у соцмережі Х в суботу.

За його словам, такою кризою, яка також є можливістю, будуть користуватися москва і радикальні сили в Європі.

"Думаю, президенту України треба поїхати до Гданська і там виголосити промову, що резонуватиме зі словами Івана Павла Другого. Там запропонувати широкий і спільний діалог як на рівні центральних урядів, так і громад. Привезти не тільки істориків, але і військових, митців, підприємців, журналістів", – висловив думку політик.

Яценюк закликав зберігати холодну голову, бо на кону – доля України, Польщі і Європи.

Такої ж думки дотримується народний депутат Микола Княжицький ("Європейська солідарність").

"(…) я не вважаю, що зараз потрібен масовий "орденопад". Зрештою, не Кароль Навроцький вручав ці нагороди українським політикам, посадовцям та іншим відомим особам. Ці відзнаки надавалися від імені польської держави та польського народу", – написав Княжицький у Facebook.

Він наголосив, що це далеко не перше загострення в українсько-польських відносинах. "Ми переживали подібні кризи раніше і переживемо цю. Але пережити її потрібно так, щоб не дати Росії приводу радіти й ділити нас, використовуючи історичні суперечки у власних інтересах. "Прощаємо і просимо пробачення". Ця формула Івана Павла Другого актуальна і зараз", – написав народний депутат.