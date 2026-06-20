Інтерфакс-Україна
Події
12:57 20.06.2026

Росіяни вдарили по АЗС на Одещині, рятувальники ліквідували загрозу вибуху цистерни

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Росіяни вдарили по АЗС на Одещині, рятувальники ліквідували загрозу вибуху цистерни
Фото: ДСНС Одещини

Росіяни вдарили по автозаправній станції у Білгород-Дністровському районі Одеської області, рятувальники ліквідували пожежу.

Як повідомила Держслужба з НС, внаслідок атаки спалахнула будівля операторської АЗС та виникло загорання газовозу. Існувала загроза вибуху цистерни.

"Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце події, провели інтенсивні роботи з охолодження цистерни та ліквідували пожежу. На щастя, без постраждалих", – йдеться у дописі у Телеграмі в суботу.

Теги: #атака_рф #одеська_область #азс

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