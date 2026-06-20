Інтерфакс-Україна
Події
12:41 20.06.2026

Заступник керівника ОП Жовква повертає польську нагороду, вручену у 2022 році

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Заступник керівника ОП Жовква повертає польську нагороду, вручену у 2022 році

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повертає Кавалерський хрест Ордена Заслуг Республіки Польща, який був вручений у 2022 році за розбудову українсько-польського взаєморозуміння та партнерства.

"Рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського високої державної нагороди Польщі є кроком, який неможливо сприймати ані морально справедливим, ані політично виправданим… Із повагою до польського народу та вдячністю всім полякам, які підтримували й підтримують Україну, ухвалив рішення повернути орден", – написав він у Facebook у суботу.

Він зазначив, що нагородження президента України Володимира Зеленського у 2023 році стало не лише визнанням незламності й хоробрості українського народу, але й визнанням того внеску, який українські захисниці та захисники ціною власного життя роблять у майбутнє єдиної, безпечної та процвітаючої Європи.

"Історія відносин між Україною і Польщею, як і завжди буває між сусідами, має як трагічні, так і знакові сторінки. Саме тому завжди був і є шанс на творення нової історії між нашими народами на основі формули "прощаємо і просимо пробачення", – йдеться у дописі Жовкви.

Як повідомлялось, наприкінці травня 2026 року президент Володимир Зеленський присвоїв Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА". Рішення викликало критику в Польщі, де Українську повстанську армію пов’язують із Волинською трагедією.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, мотивувавши це розбіжностями щодо історичної пам’яті та ставлення до УПА.

Після цього про намір повернути Польщі державні нагороди заявили міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Кирило Буданов, посол України в Польщі Василь Боднар.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернув увагу президента Кароля Навроцького на те, як у Росії відреагували на його рішення. Він прикріпив зневажливий допис заступника голови Ради безпеки РФ Дмитрія Медведєва, який заявив, що це "нарешті" сталося.

"Є підтримка, президенте Навроцький", – прокоментував заяву Медведєва очільник МЗС Польщі.

Теги: #польща #повернення #жовква #нагорода

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