В Україні в найближчі дні погода буде по-літньому теплою, місцями спекотною

В Україні у неділю та понеділок (21-22 червня) очікується по-літньому тепла погода.

Як повідомив Укргідрометцентр, у неділю в Україні без опадів. Температура вночі 12-17°, на півдні до 20°; вдень 24-29°, на заході та півдні місцями 30-33°.

Вітер північний, на заході країни південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві у неділю без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 21 червня найвища температура вдень була 32,8 в 1891р., найнижча вночі 7,6 в 1925р.

У понеділок, 22 червня, вночі на крайньому заході, вдень у західних, північних, більшості центральних та Харківській областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 26-31°, у східних областях 23-28°.

У Києві у понеділок вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 28-30°.