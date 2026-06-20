Завершено модернізацію ПП на кордоні з Молдовою і будівництво сервісної зони для перевізників і подорожуючих – Кулеба

Фото: https://t.me/OleksiiKuleba/

В Одеській області завершили оновлення пунктів пропуску на кордоні з Молдовою "Старокозаче – Тудора", "Долинське – Чишмікіой", "Лісне – Сеіць" та "Малоярославець 1 – Чадир-Лунга", йдеться у повідомленні віцепрем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

"На об’єктах оновлено інфраструктуру, встановлено нові модульні споруди, резервні джерела живлення, сучасне освітлення, інженерні мережі, облаштовано пішохідні зони та покращено умови роботи прикордонних і митних служб", – написав він у Телеграмі в суботу.

Також завершено будівництво сучасної сервісної зони поблизу пункту пропуску "Рені – Джюрджюлешть" на трасі Одеса – Рені.

"Майданчик розрахований на 46 вантажівок та 13 легкових автомобілів. Тут створені комфортні умови для відпочинку водіїв, облаштовано освітлення, водопостачання, водовідведення та безбар’єрну інфраструктуру", – зазначив Кулеба.

Він подякував міжнародним партнерам України та Європейському Союзу за підтримку реалізації цих проєктів у межах ініціативи "Шляхи солідарності".