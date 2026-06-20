Інтерфакс-Україна
Події
11:14 20.06.2026

Колишньому т.в.о. міністра Карандєєву повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через держкордон

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Колишньому т.в.о. міністра Карандєєву повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через держкордон
Фото: https://t.me/ruslan_kravchenko_ua/

Колишньому т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

У повідомленні не називається прізвище колишнього міністра, судячи з фабули, йдеться про Ростислава Карандєєва.

"Схема виглядала як виїзд на благодійні концерти за кордон. На папері ці чоловіки були учасниками музичного гурту. Фактично – до музики жодного стосунку не мали", – написав Кравченко у Телеграмі в суботу.

За його словами, спочатку прикордонники відмовили їм у перетині державного кордону.

"Але після цього керівник міністерства повторно направив лист до Державної прикордонної служби України з проханням сприяти виїзду цих самих осіб уже як учасників музичного гурту. Саме цей лист став документальною підставою для перетину кордону", – йдеться у дописі.

У результаті 8 чоловіків призовного віку виїхали з України і до цього часу не повернулися, зазначив Кравченко.

Досудове розслідування за ч. 2 ст. 332 КК України здійснюється Національною поліцією.

"Розслідування триває. Встановлюються додаткові епізоди та інші особи, які можуть бути причетні", – йдеться у дописі генпрокурора.

За даними Нацполіції, 19 червня на підставі отриманих доказів слідчі поліції оголосили підозри п’ятьом учасникам угруповання, серед них і колишній топпосадовець. Їхні дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене у складі організованої групи) Кримінального кодексу України. 

Там нагадали, що схема незаконного перетину чоловіками мобілізаційного віку кордону була заблокована у квітні. За наявними даними, такою схемою скористалися 28 "музикантів", ще 16 планували.

"У ході подальших заходів поліцейські встановили причетність й інших учасників схеми – колишнього в.о. міністра культури України та ще чотирьох громадян. Останні підшукували "клієнтів", обговорювали умови "гастролей", а ексчиновник візував своїм підписом листи-сприяння від відомства. Для розрахунків учасники злочинної групи зареєстрували ряд криптогаманців та відкрили рахунки у фінустановах", – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Як повідомлялося, у квітні колишній т.в.о. міністра культури Ростислав Карандєєв заявив в коментарі "Інтерфакс-Україна", що як керівник відомства підписував клопотання до ДПСУ щодо погодження виїзду за кордон українських митців, але, як виявляється, серед звернень були і шахрайські. Він наголошував, що, на жаль, розрізнити без спеціальної експертизи такі звернення працівники Мінкультури не могли.

Мінкультури надіслало до Держприкордонслужби 3724 листи щодо сприяння у тимчасовому виїзді за кордон у 2023 році. Водночас відомство заявило, що не обліковує порушників умов повернення, але тодішній в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв заявляв, що з-за кордону не повертається менше ніж 1% діячів культури з тих, кому видано дозвіл на виїзд.

У 2024 році Мінкультури 2744 раз зверталося до Держприкордонслужби із клопотанням щодо перетину кордону військовозобов’язаними. За цей рік з-за кордону не повернулося 579 чоловіків. У жовтні 2024 року тодішній міністр культури Микола Точицький заявив, що кожен 5-й діяч культури з тих, хто виїжджає за кордон за дозволом від Мінкультури, не повертається.

У 2025 році Мінкультури 1,3 тис. раз клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов’язаними.

Теги: #карандєєв #перетин_кордону #схема #підозра

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