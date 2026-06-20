Сікорський: Переможцем війни історії та орденів може стати лише Москва

Фото: Конрад Ласковскі / Міністерство закордонних справ Республіки Польща

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав ситуацію між Польщею і Україною війною "історії та орденів", перемогу у ній здобуде тільки Москва.

"Переможцем війни історії та орденів може стати лише Москва", – написав він у соцмережі Х у суботу.

Як повідомлялось, наприкінці травня 2026 року президент Володимир Зеленський присвоїв Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА". Рішення викликало критику в Польщі, де Українську повстанську армію пов’язують із Волинською трагедією.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, мотивувавши це розбіжностями щодо історичної пам’яті та ставлення до УПА.

Після цього про намір повернути Польщі державні нагороди заявили міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Кирило Буданов, посол України в Польщі Василь Боднар

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що президент Навроцький припустився катастрофічної помилки, яка матиме далекосяжні негативні наслідки для українсько-польського партнерства.