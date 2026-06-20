Посол Боднар повертає польську нагороду та закликає до відвертої розмови

Фото: https://www.facebook.com/Vasyl.Bodnar.1976/

Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що повертає Кавалерський хрест ордена "За заслуги Республіки Польща".

"Розуміючи емоції, які панують в Польщі, не можу прийняти, що президента України, Володимира Зеленського – друга Польщі... позбавлено найвищої польської нагороди. В умовах війни росії проти України... це рішення сприймається особливо болісно і емоційно, як жест щодо всього українського народу", – пояснив він своє рішення у Facebook.

Водночас дипломат висловив переконання, що мудрість переможе емоції, а взаємна повага – політичну кон’юнктуру.

"Ми можемо мати різні погляди, не погоджуватися, але ми не маємо втрачати здатності чути одне одного і шукати рішення шляхом діалогу. Пам’ятаймо, що від наших сварок завжди виграє ворог – Москва. Ще раз закликаю до відвертої розмови", – зазначив він.

Як повідомлялося, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, мотивувавши це розбіжностями щодо історичної пам’яті та ставлення до УПА. Навроцький висловив незгоду з рішенням Зеленського про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА.

Після цього про намір повернути Польщі державні нагороди заявили міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та керівник Офісу президента Кирило Буданов. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав рішення Навроцького "катастрофічною помилкою", яка матиме негативні наслідки для українсько-польського партнерства.