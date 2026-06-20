Двоє загиблих, ще 13 постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

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Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів КАБами безпілотниками різних типів по Харкову і 11 населених пунктах області, двоє людей загинули, ще 13, в тому числі діти, постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків загинули 48-річний і 76-річний чоловіки, постраждали 10 людей, зокрема 6-річний хлопчик і 17-річна дівчина; у сел. Старий Салтів зазнали гострої реакції на стрес дівчатка 11 і 13 років; у м. Богодухів постраждав 62-річний чоловік", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.