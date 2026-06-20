Голова Нацполіції привітав КОРД із 10-річчям: понад 20 тис. спецзаходів, 7 тис. затриманих і участь у боях на фронті

Фото: Нацполіція

Голова Національної поліції України Іван Вигівський привітав "Корпус оперативно-раптової дії" (КОРД) із 10-ю річницею створення, відзначивши, що за цей час підрозділ виконав понад 20 тис. спеціальних заходів, затримав понад 7 тис. правопорушників і після початку повномасштабного вторгнення РФ брав участь у бойових діях на Київщині, Харківщині та в районах Бахмута, Часового Яру і Торецька.

"За десять років бійці поліції КОРДу взяли участь у понад 20 тисячах спеціальних заходів та 149 спеціальних поліцейських операціях. Завдяки їхній роботі затримано понад 7 тисяч правопорушників, серед яких майже дві тисячі учасників організованих злочинних угруповань. За їхньої силової підтримки вилучено тисячі одиниць зброї, сотні тисяч набоїв, гранат, гранатометів, вибухівки та наркотичних речовин, які могли нести загрозу життю людей", – наголошується в повідомленні, оприлюдненому в соціальній мережі Facebook.

За словами глави Нацполіції, за цей час КОРД пройшов шлях від формування сучасного спецпідрозділу до бойової складової Сил безпеки та оборони України. Окремо зазначається створення стрілецького підрозділу КОРДу.

"Дякую кожному та кожній за відданість Присязі, професіоналізм, стійкість і мужність. Пишаюся вами", – зазначив Іван Вигівський.