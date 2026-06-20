Інтерфакс-Україна
Події
09:00 20.06.2026

ППО України збила 92 зі 99 БпЛА, зафіксовано влучання семи ударних БпЛА на трьох локаціях

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ППО України збила 92 зі 99 БпЛА, зафіксовано влучання семи ударних БпЛА на трьох локаціях

Сили оборони України у ніч на суботи знешкодили 92 з 99 БпЛА, проте зафіксовано влучання семи ударних БпЛА на трьох локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться у повідомленні.

Загалом в ніч на 20 червня (з 18:00 19 червня) противник атакував 99 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

 

Теги: #цілі #пс_зсу #ураження

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