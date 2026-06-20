Інтерфакс-Україна
Події
08:51 20.06.2026

За добу 13 людей постраждали внаслідок атак РФ на Сумщині – поліція

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За добу 13 людей постраждали внаслідок атак РФ на Сумщині – поліція
Фото: https://t.me/UA_National_Police

Тринадцять людей постраждали протягом доби внаслідок ворожих атак на території Сумської області, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

За словами відомства, у Білопільській громаді внаслідок влучання керованої авіабомби травмовано 77-річного чоловіка. У Глухівській громаді через удари ворожих безпілотників поранено 35-річну жінку, травмовано 20-річного чоловіка та жінок віком 42 і 44 роки.

"У Тростянецькій громаді внаслідок атаки БпЛА травмовано 40-річного чоловіка. Ще одна 42-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У Путивльській громаді через влучання ворожого безпілотника травмовано чоловіків віком 21, 31, 34 та 35 років. У Березівській громаді внаслідок удару БЛА по автомобілю травмовано двох жінок віком 26 та 44 роки", – повідомили правоохоронці ранком суботи.

 

Теги: #сумська_область #обстріли

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