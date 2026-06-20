19 людей поранено та 47 населених пунктів зазнали атак протягом доби внаслідок ударів РФ по Запорізькій області

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Дев'ятнадцять людей дістали поранення, а 47 населених пунктів Запорізької області зазнали атак протягом доби внаслідок масованих ударів російських військ по регіону, повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Надійшло 71 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури", – зазначено в повідомленні, поширеному ранком суботи.

Зокрема, здійснено 24 авіаційні удари по Новомиколаївці, Біленькому, Таврійському, Новорозівці, Мар'ївці, Новоселівці, Вільнянці, Свободі, Лісному, Вільному, Барвинівці, Зірниці, Єгорівці, Широкому, Ніженці, Воскресенці, Любицькому.

Також зафіксовано 642 атаки БпЛА різних модифікацій (переважно FPV), які були спрямовані по Запоріжжю, Кушугуму, Комишувасі та низці інших населених пунктів області.

Крім того, ворог здійснив 5 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Малій Токмачці, Чарівному та Білогір'ю.

"216 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Чарівному, Добропіллю, Прилуках, Рибному, Гуляйпільському, Староукраїнці", – наголосив Федоров.