Буданов відмовився від польського ордена "За заслуги перед Польщею" на тлі рішення про позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла

Фото: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив про відмову від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею", яким його було нагороджено минулого року, на тлі рішення президента Польщі Кароля Навроцького про позбавлення президента України раніше врученого йому Ордена Білого Орла.

"На жаль, Президент Польщі Кароль Навроцький вдався до недружнього акту щодо нашого народу, позбавивши Президента України раніше врученого йому ордена Білого Орла", – зазначив Буданов у Телеграм-каналі.

За його словами, такі дії є "подарунком для московського агресора", який той "обов'язково використає проти обох наших країн".

Буданов підкреслив, що українсько-польські відносини мають тривалу історію, яка включає як героїчні, так і трагічні сторінки, однак це, за його словами, має бути підставою для глибокого осмислення, а не політичних спекуляцій. Він також заявив, що Україна не втручається у питання історичної пам'яті інших народів і залишає за собою право на власну національну пам'ять та гідність.

"З огляду на це я відмовляюся від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею", яким мене нагородив минулого року Президент Польщі", – заявив він.

Окрім того, керівник Офісу президента поставив під сумнів логіку ухваленого рішення президентом Польщі у відношенні до глави Української держави, згадавши історичні приклади.

"Переконаний, що цей жест Президента Польщі не про справедливість абощо. Адже про яку справедливість може бути мова, якщо ордена Білого Орла, наприклад, досі не позбавлено італійського фашистського диктатора й пособника Гітлера Беніто Муссоліні?", – зазначив Буданов.

Він підкреслив, що Україна продовжить дотримуватися принципів відкритого партнерства з союзниками, однак лише на засадах рівноправності та взаємоповаги.

Як повідомлялося, 19 червня президент Республіки Польща Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, мотивувавши це розбіжностями щодо історичної пам'яті та ставлення до Української повстанської армії (УПА). За його словами, для більшості польського суспільства УПА залишається формуванням, відповідальним за злочини проти громадян Речі Посполитої під час Другої світової війни. Навроцький також висловив незгоду з рішенням Зеленського про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА.

В свою чергу, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про намір повернути Польщі Командорський хрест із зіркою ордена "За заслуги перед Польщею" на тлі рішення про позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що президент Навроцький припустилися катастрофічної помилки, яка матиме далекосяжні негативні наслідки для українсько-польського партнерства.