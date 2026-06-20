Інтерфакс-Україна
Події
08:18 20.06.2026

У лікарні померла жінка, раніше поранена внаслідок дронової атаки РФ у Херсоні – ОВА

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У лікарні померла жінка, раніше поранена внаслідок дронової атаки РФ у Херсоні – ОВА

У лікарні померла 63-річна жителька Херсона, яка зазнала тяжких поранень внаслідок російської дронової атаки по Корабельному району міста 19 червня, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

За його словами, внаслідок удару жінка дістала вибухову та закриту черепно-мозкову травми, множинні осколкові поранення голови, тулуба та правої ноги, а також ушкодження підколінної артерії.

"Стало відомо про смерть жінки, яка зазнала тяжких поранень внаслідок російської дронової атаки у Корабельному районі вранці 19 червня…Медики провели складну операцію з протезування артерії, однак стан потерпілої залишався вкрай тяжким", – зазначається в повідомленні.

 

Теги: #херсон #атака #жертва

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