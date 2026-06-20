Окупанти за добу втратили 1240 осіб та 481 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1240 окупантів, один танк, 88 артсистем, чотири бронемашини, 2 246 БПЛА, а також 481 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 390 660 (+1 240) осіб, танків – 12 041 (+1) од, бойових броньованих машин – 24 784 (+4) од, артилерійських систем – 44 386 (+88) од, РСЗВ – 1 883 (+2) од, засоби ППО – 1 433 (+1) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 695 (+7) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 361 803 (+2 246) од, крилаті ракети – 4 787 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 109 342 (+476) од, спеціальна техніка – 4 314 (+5) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.