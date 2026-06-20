Віткофф вирушив до Швейцарії для переговорів з Іраном щодо можливої ядерної угоди – ЗМІ

Посланець Білого дому Стів Віткофф вирушив до Швейцарії для участі в першому раунді переговорів з Іраном щодо можливої нової ядерної угоди, тоді як Джаред Кушнер, за наявною інформацією, вже перебуває в країні напередодні очікуваних контактів.

"Як повідомив мені представник уряду США, посланець Білого дому Стів Віткофф вирушив до Швейцарії, де, як очікується, відбудеться перший раунд переговорів з Іраном щодо можливої ядерної угоди", – повідомив журналіст Axios Барак Равід у соціальній мережі Х.

За його інформацією, Джаред Кушнер уже перебуває у Швейцарії.