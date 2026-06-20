У Харкові під завалами знайшли тіло загиблої людини – Терехов

Фото: https://www.facebook.com/suspilne.kharkiv

У Харкові під час пошуково-рятувальних робіт під завалами будинку, зруйнованого російським КАБом, виявили тіло загиблої людини.

Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"На жаль, під час пошуково-рятувальних робіт під завалами зруйнованого будинку виявили тіло загиблої людини. Щирі співчуття рідним і близьким", – йдеться в повідомленні.

Як повідомив раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов, станом на 7:00 по меддопомогу звернулися 9 людей,пятеро з них шпиталізовані