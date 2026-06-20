20 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

20 червня відзначають Всесвітній день біженців, Міжнародний день серфінгу, Всесвітній день Wi-Fi, Міжнародний день поінформованості про ністагм, Всесвітній день жонглювання, Всесвітній день ефективності.

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Методія, єпископа Патарського.

День 1576 Російська агресія - Day 1576 Russian aggression

Всесвітній день біженців

20 червня кожного року відзначається важлива подія – Всесвітній день біженців. Таку дату започаткувала Організація Об’єднаних Націй 4 грудня 2000 року.

Подію поєднали з Міжнародним днем африканських біженців, який відзначався в цей же день ще з 1969 року. Вперше Всесвітній день біженців відзначили у 2001 році, у 50-ту річницю Конвенції про статус біженців 1951 року — ключового міжнародного документа, що заклав основу для захисту тих, хто змушений покинути країну через загрозу життю.

Кожного року у цей день світова спільнота об’єднується, щоб віддати шану людям, які змушені були залишити свої домівки, рятуючись від війни, насильства, переслідувань або стихійних лих. Всесвітній день біженців – день, який нагадує, що за кожною цифрою статистики стоїть жива історія, повна болю, втрат, але й сили, надії, відваги. Цей день – звернення до сумління. І водночас — нагода говорити про співчуття, про підтримку, про нові шанси й нові початки. Біженці – це люди, що не мали вибору, бо змушені були залишити свої домівки та рятувати життя своїх дітей, старих батьків або власне життя.

В Україні ще у 2014 році сотні тисяч людей змушені були покинуті свої домівки у зв’язку з російською окупацією Криму та деяких районів Донецької та Луганської областей. А у 2022, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, близько 7 млн українців стали біженцями, отримавши притулок в багатьох європейських країнах, США, Канаді тощо.

Всесвітній день біженців має за мету привернення уваги суспільства до труднощів людей, які змушені тікати з Батьківщини через конфлікти або/та низький рівень життя; наголосити на силі характеру біженців; залучити людство до співчуття та покращення їхнього перебування на чужій території.

Міжнародний день серфінгу



Щорічно третьої суботи червня світ відзначає неофіційне спортивне свято – Міжнародний день серфінгу.

Серфінг – водний спорт, суть якого у тому, аби рухатись на хвилі за допомогою спеціальної дошки. Частіше серфінгом займаються в океані чи морі.

Метою Міжнародного дня серфінгу є популяризація такого водного виду спорту, як серфінг; привернення уваги людства та залучення до збереження навколишньої природи, зокрема океанічних ресурсів, шляхом прибирання пляжів, відновлення місць перебування тварин, припинення забруднення води тощо.

Всесвітній день Wi-Fi

Розвиток технології передачі інформації радіоканалом (Wi-Fi) розпочався у 1990-х роках. Перші пристрої випустили у 2000 році. Бездротовий інтернет-зв’язок набрав популярності, тому що це зручно (немає потреби у кабелях), дозволяє користуватись кільком людям одночасно, надає доступ до мережі в будь-якій країні та в місцях відсутності стільникового зв’язку, на відміну від мобільного інтернету.

Метою Всесвітнього дня Wi-Fi є привернення уваги суспільства до розв’язання проблеми відсутності бездротового швидкісного підключення в різних країнах (близько 4 мільярди людей на планеті не мають доступу до інтернету), викорінення цифрової нерівності, залучення до розвитку технологій.

Міжнародний день поінформованості про ністагм

Міжнародний день поінформованості про ністагм відзначається щорічно 20 червня, щоб підвищити обізнаність про ністагм, захворювання, яке вражає очі.

Ністагм характеризується мимовільними рухами очей, які можуть викликати розмитість або спотворення зору. Захворювання може бути вродженим або набутим пізніше в житті, і може бути спричинене іншими захворюваннями, включаючи неврологічні розлади та катаракту.

Цей день є нагодою поінформувати людей про проблеми, з якими стикаються люди з ністагмом. Він також спрямований на сприяння розумінню та підтримці тих, хто живе з цим захворюванням, і їхніх сімей. Міжнародний день розповсюдження інформації про ністагм зазвичай включає різноманітні заходи, такі як заходи зі збору коштів для дослідження методів лікування та лікування, публічні виступи експертів у цій галузі, онлайн-кампанії для поширення обізнаності на платформах соціальних мереж тощо.

Всесвітній день жонглювання

Щорічно червневої суботи, яка ближче до 17 червня, відзначається творче свято – Всесвітній день жонглювання. Дата святкування обрана на честь дня створення Міжнародної асоціації жонглерів, що відбулось саме 17 червня 1947 року.

Жонглювання полягає у маніпулюванні різноманітними предметами (м’ячами, кільцями, палицями тощо). Завдяки жонглюванню можна розвинути спритність рук та координацію, випрямити поставу, позбавитись стресової напруги та покращити настрій.

Всесвітній день ефективності

Метою такої події є привернення уваги суспільства до важливості організації продуктивної праці, залучення до підвищення ефективності власної діяльності.

Якісна організація праці має вагому роль, адже можна витрачати багато енергії та не отримувати бажаної ефективності й результативності.

Народилися в цей день:

160 років від дня народження Федора Даниловича Проценка (1866-1942), українського хормейстера, диригента, співака, актора, педагога, культурно-громадського діяча. Дату народження подано за ЕСУ; за іншими даними народився 19.06.1866 р., 08.06.1867 р.;

150 років від дня народження Леонтія Куницького (1876-1961), українського церковного та громадсько-політичного діяча;

150 років від дня народження Федора Івановича Левченка (1876-1937), українського ґрунтознавця;

130 років від дня народження Самсона Павловича Каплуновського (1896-1972), українського вченого-агронома;

120 років від дня народження Юліана Михайловича Ґеника-Березовського (1906-1952), українського мовознавця;

100 років від дня народження Івана Євгеновича Тарапова (1926-2002), українського вченого у галузі механіки.

Ще цього дня:

1918 - У Києві почався Всеукраїнський церковний собор;

1919 - Військова делегація Української Народної Республіки підписала з поляками мирний договір;

1990 - Бундестаг ФРН ухвалив рішення про перенесення столиці з Бонна до Берліна;

1993 - Перший пробний залізничний рейс по тунелю під Ла-Маншем;

1993 - Футболісти київського "Динамо" вперше стали чемпіонами України;

2003 - Створений фонд Вікімедіа.

Церковне свято

День пам’яті святого священномученика Методія, єпископа Патарського

Був одним із видатних християнських теологів і мучеників ранньої Церкви. Народився у IX столітті в місті Патара в Лікії (нині це територія Туреччини). Методій відомий своєю ревністю у проповідуванні християнської віри та боротьбою з єресями, що поширювалися в той час.

Методій отримав чудову освіту і рано виявив інтерес до духовного життя. Пішов у монастир, де вивчав Святе Письмо і богослов'я. Відзначався мудрістю та духовною глибиною, завдяки чому здобув повагу і любов своїх сучасників.

Методій був обраний єпископом Патарським, де продовжував ревно працювати для зміцнення християнської віри. Він активно проповідував серед язичників і єретиків, захищав істинне вчення Церкви. Особливу увагу приділяв боротьбі з єрессю гностицизму та іншими неправдивими теоріями, які намагалися спотворити християнське вчення.

За свою непохитну віру і активну діяльність Методій зазнав переслідувань з боку римської влади. Його було заарештовано та піддано жорстоким катуванням, але він не зрікся своєї віри. Зрештою, Методія було страчено, і він прийняв мученицьку смерть за Христа.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Андрій, Опанас, Гліб, Дмитро, Іван, Лука, Хома, Інна, Римма.

З прикмет цього дня:

Дощ цього дня - за прикметою, негода триватиме ще 40 днів. Багато ранкової роси - обіцяє багатий урожай. Гучні пташині крики ввечері або жаби, що стрибають на траві - віщують швидку зливу. Якщо павук плете велику павутину — буде суха, ясна та тепла погода.

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