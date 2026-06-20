Інтерфакс-Україна
Події
06:48 20.06.2026

Угорщина скасувала заборону на українські ЗМІ, раніше запроваджену партією "Фідес"

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Угорщина скасувала раніше запроваджену партією "Фідес" заборону на українські засоби масової інформації після узгодження цього питання з Міністерством закордонних справ України та представниками української національної меншини, які брали участь у погодженні відповідного рішення.

"Спільно з Міністерством закордонних справ ми скасували заборону на українські ЗМІ, яку раніше ввела партія "Фідес". У 2025 році "Фідес" самовільно заборонила українські видання в Угорщині у відповідь на те, що Україна заблокувала ті угорські видання, які не дотримувалися етики журналістики, а натомість поширювали російську пропаганду та нагнітали паніку щодо третьої світової війни", – повідомив міністр соціальних відносин і культури Угорщини Золтан Тарр у дописі в соціальній мережі Facebook.

У дописі також зазначається, що "не можна плутати ЗМІ, що поширюють російську пропаганду, зі справжньою, незалежною пресою ані в Угорщині, ані на міжнародному рівні".

"Повалений уряд постійно працював над тим, щоб копати рови, і блокування цих видань не мало іншої мети. Наше завдання – налагодження добросусідських відносин, що сприятиме поліпшенню становища угорців за кордоном – це спільна національна справа. Рухаючись цим шляхом, завдяки нашій попередній історичній угоді ми за кілька тижнів досягли більшого, ніж усунений уряд за 16 років", – зазначив він.

Також повідомляється, що питання зняття блокування було узгоджено з представницею української національної меншини Ліліаною Грекса. Після ухвалення рішення вона заявила, що для української спільноти та біженців в Угорщині важливо мати доступ до новин про свою країну рідною мовою.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1EFPA5LmLc/?mibextid=wwXIfr

Теги: #угорщина #скасування #змі #заборона

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