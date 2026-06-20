Інтерфакс-Україна
Події
05:59 20.06.2026

У Харкові внаслідок удару КАБ по Холодногірському району постраждали восьмеро людей, серед них дитина – Синєгубов

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Унаслідок удару керованою авіабомбою (КАБ) по Холодногірському району Харкова постраждали щонайменше вісім людей, серед них 6-річна дитина, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти вдарили КАБ по Холодногірському району. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих, серед них маленький хлопчик. Пошкоджено двоповерховий житловий будинок. За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати люди", – зазначив Синєгубов у Телеграм-каналі.

Згодом він уточнив перелік постраждалих: "внаслідок удару в Холодногірському районі постраждали 60-річний та 49-річний чоловіки, 54-річна та 87-річна жінки, а також 6-річна дитина".

Крім того, за словами очільника ОВА, ще одному чоловіку знадобилась допомога.

"ще одному 66-річному чоловіку знадобилася допомога лікарів. Він зазнав гострої реакції на стрес", – наголосив Синєгубов.

Також, за його словами, "наразі медики надають допомогу ще двом постраждалим у Холодногірському районі".

 

Джерела: t.me/synegubov/22981
t.me/synegubov/22982
t.me/synegubov/22983
t.me/synegubov/22984

Теги: #україна #постраждалі #атака #харків #будинок

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