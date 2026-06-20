Мерц: Україна не може стати членом ЄС, але може бути асоційованим членом

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна на поточному етапі не може стати повноправним членом Європейського Союзу, однак може розглядатися як асоційований член із подальшою перспективою повноправного членства.

Він повідомив, що представив пропозиції щодо асоційованого членства України, а також включення до відповідного підходу країн Західних Балкан, зокрема у спільному неофіційному документі разом із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Канцлер наголосив, що такий формат інтеграції може бути проміжним етапом до повноправного членства.

"Країна, така як Україна, яка перебуває у стані війни, не може стати членом Європейського Союзу, але вона може стати асоційованим членом, а потім і повноправним членом", – сказав він під час пресконференції за підсумками саміту Європейського Союзу.

Водночас він підкреслив, що пропозиції спрямовані на пошук рішень, які не потребують змін до договорів ЄС, оскільки це наразі є нереалістичним.

"Моя пропозиція була спрямована саме на те, щоб зробити щось, що можна зробити без внесення змін до договорів. Все інше – ілюзія", – зазначив Мерц.

Джерело: https://www.youtube.com/live/mSKQpKJ7wTA?si=McFNllodiWRzCPoL