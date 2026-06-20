Міноборони запустило платформу для доступу до технічних даних трофейного російського озброєння – Генштаб

Міністерство оборони України запустило портал, який передбачає централізований обмін та доступ до технічної інформації щодо трофейного російського озброєння, зібраної від підрозділів Сил оборони та профільних установ, із подальшим наданням перевірених даних визначеним українським і партнерським структурам.

"Відтепер весь цивілізований світ матиме доступ до секретів російського озброєння та техніки, що допоможе зупинити ворога та завершити війну в сильній позиції", – зазначено в повідомленні, поширеному пресслужбою Генерального штабу Збройних сил України.

Йдеться про платформу Trophy Lab, на якій збиратимуться дані від підрозділів Сил оборони України, Головного управління розвідки, Служби безпеки України та профільних наукових установ.

Після проходження перевірки доступ до каталогу креслень, технічних даних і результатів аналізу зможуть отримати військові частини Сил оборони України, українські науково-дослідні організації, українські виробники оборонних технологій, державні установи та оборонні відомства держав-партнерів, а також оборонні компанії держав-партнерів, що відповідають вимогам Міністерства оборони.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/40175