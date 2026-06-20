Туск заявив, що Польща має брати участь у рішеннях щодо можливих переговорів ЄС із Росією

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава наполягає на безпосередній участі в ухваленні рішень щодо можливих переговорів між Європейським Союзом і Росією, попередивши, що в разі ігнорування цієї вимоги Польща не визнаватиме відповідних домовленостей.

"Я зробив однозначну заяву після того, як розпочалася дискусія щодо того, хто може представляти Європейський Союз у можливих переговорах із Росією. Це будуть рішення, у прийнятті яких Польща має брати безпосередню участь, інакше ми не будемо дотримуватися жодних домовленостей", – йдеться у повідомленні, поширеному канцелярією глави польського уряду в соціальній мережі X.

Джерело: https://x.com/premierrp/status/2068029717840543789?s=46