Сили оборони відбили з початку доби 131 ворожу атаку – Генштаб

З початку доби відбулося 132 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 п'ятниці.

"Противник завдав 45 авіаційних ударів – скинув 132 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 2087 дронів-камікадзе та здійснив 1341 обстріл населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Гуляйпільському напрямку, де агресор здійснив 25 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/40176