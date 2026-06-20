Інтерфакс-Україна
Події
02:49 20.06.2026

Сили оборони відбили з початку доби 131 ворожу атаку – Генштаб

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З початку доби відбулося 132 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 п'ятниці.

"Противник завдав 45 авіаційних ударів – скинув 132 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 2087 дронів-камікадзе та здійснив 1341 обстріл населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Гуляйпільському напрямку, де агресор здійснив 25 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/40176

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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