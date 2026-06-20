У Броварах унаслідок зіткнення ВАЗ з автобусом загинула 2-річна дитина, ще дев'ятеро людей травмовано – поліція

Унаслідок зіткнення автомобіля ВАЗ з автобусом у Броварах загинула 2-річна дитина, ще дев'ятеро осіб, серед яких є малолітні, отримали тілесні ушкодження.

За попередніми даними, 19 червня близько 19:55 на одній із вулиць міста Бровари 29-річний водій автомобіля ВАЗ, рухаючись вулицею Привокзальна, допустив виїзд на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з автобусом під керуванням 54-річного водія.

"Внаслідок ДТП загинула 2-річна дитина, ще дев'ять осіб, серед яких є малолітні…Внаслідок ДТП, на жаль, 2-річна дівчинка загинула на місці події, водій та вісім пасажирів автомобіля ВАЗ отримали тілесні ушкодження", – повідомляє поліція Київської області у Facebook.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

"Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого", – йдеться у повідомленні.

Джерело: www.facebook.com/share/p/1BQgErDN9V/?mibextid=wwXIfr