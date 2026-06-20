Експосол Польщі: криміналізація прославляння Бандери може заморозити відносини між Україною та Польщею

Колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький заявив, що ініціатива щодо криміналізації прославляння таких персоналій, як Степан Бандера, у разі її реалізації може призвести до фактичного замороження відносин між Україною та Польщею, зокрема ускладнити або унеможливити взаємні офіційні візити між державами.

Про це він написав у дописі в соціальній мережі Х, коментуючи виступ президента Республіки Польща Кароля Навроцького та поточний стан двосторонніх відносин.

Ціхоцький зазначив, що в умовах кризи важливо зберігати стриманість, а також підкреслив, що необережні заяви та рішення можуть мати довготривалі наслідки для відносин між державами.

"З будь-якої кризи можна знайти вихід. Успіх чекає на тих, хто сьогодні проявить стриманість. Кожне образливе речення, сказане сьогодні, надовго залишиться в пам'яті. Тим часом ми залишаємося у стані кризи. Раджу уважно прочитати весь виступ @prezydentpl. Реалізація містячої в ньому обіцянки криміналізувати прославлення бандерства на практиці може означати замороження відносин між нашими державами, оскільки це унеможливить взаємні візити", – написав експосол.

Джерело: https://x.com/b_cichocki/status/2068067859343761585?s=46