Інтерфакс-Україна
Події
00:15 20.06.2026

Туск: конфлікт між Польщею та Україною радує Путіна і шокує наших союзників

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що конфлікт між Польщею та Україною, на його думку, радує Путіна і шокує союзників, та наголосив, що завданням політичних лідерів є заспокоєння пристрастей і зниження напруги, а не її розпалювання.

"Конфлікт між Польщею та Україною радує Путіна і шокує наших союзників. Завданням президентів Зеленського та Навроцького є заспокоєння пристрастей, а не розпалювання напруги. Лінія фронту пролягає деінде", – зазначив Туск у дописі, поширеному в соціальній мережі Х.

Згідно з польською Конституцією, якщо прем'єр-міністр не підпише (не надасть контрасигнатуру) рішення Президента про позбавлення ордена "Білого орла", не набере юридичної сили.

Як повідомлялося, 19 червня президент Республіки Польща Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, мотивувавши це розбіжностями щодо історичної пам'яті та ставлення до Української повстанської армії (УПА). За його словами, для більшості польського суспільства УПА залишається формуванням, відповідальним за злочини проти громадян Речі Посполитої під час Другої світової війни. Навроцький також висловив незгоду з рішенням Зеленського про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА.

В свою чергу, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про намір повернути Польщі Командорський хрест із зіркою ордена "За заслуги перед Польщею" на тлі рішення про позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла.

Джерело: https://x.com/donaldtusk/status/2068070399527498085?s=46

Теги: #польща #думка #конфлікт #орден

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