Трамп заявив, що виключення РФ із G8 могло вплинути на війну, та сказав, що російські танки могли дістатися Києва за 3 години

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю порталу Axios заявив, що, на його думку, якби Росію не виключили з формату G8, це могло б вплинути на подальший розвиток подій і, можливо, запобігти війні проти України, а також розповів про початок повномасштабного вторгнення РФ, зазначивши, що російські танки могли дістатися Києва приблизно за три години, однак застрягли через погодні умови.

"Треба було зберегти G8, можливо, не було б війни з Росією та Україною, якби вони це зробили, але Обама не хотів, щоб Путін був там…Раніше була G8, було б набагато краще, якби вони залишили її такою", – сказав Трамп.

Окремо він прокоментував початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну, описуючи просування російської військової колони в напрямку Києва та погодні умови, що, за його словами, вплинули на її рух.

"Коли це почалося (війна – ІФ-У), у Путіна були сотні танків, які їхали по шосе…І приблизно на півдорозі він (танк – ІФ-У) був би там за три години, їдучи зі швидкістю 51 милю на годину…у них (в Росії – ІФ-У) був якийсь генерал, якого, ймовірно, більше немає з нами. Він вирішив, не їхати прямо до Києва і закінчувати війну в перший день…І за пару днів до цього у них був рекордний дощ, і ці танки застрягли в цьому бруді", – зазначив Трамп в інтерв'ю.

Джерело: https://youtu.be/UuxNyX7We5U?si=bEJG1xYGpyFf7Xq1