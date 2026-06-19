В Україні розкритикували рішення Навроцького позбавити Зеленського Ордена Білого Орла

В Україні розкритикували рішення президента Республіки Польща Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, зокрема політики і громадські діячі називають його необдуманим, і таки, що шкодитиме насамперед самій Польші.

Зокрема, голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Олександр Алфьоров заявив, що "Білий Орел червоніє від сорому".

"Катерина ІІ, розділила Річ Посполиту. За свідченнями зробила туалет з польського трону. Нагороджена орденом Білого Орла. Союзники Гітлера Мусоліні та Горті. Нагороджені орденом Білого орла. Марія Владіміровна Романова – сучасна голова імператорського дому Романових. Нагороджена орденом Білого орла", – написав він в мережі Facebook.

Голова правління "Українського кризового медіа-центру (УКМЦ), колишній Посли України в США Валерій Чалий вважає, що рішення Навроцького – безвідповідальне, помилкове й показує ставлення не до президента, а до України.

"Воно буде мати, на жаль, великі негативні наслідки. Рано чи пізно цей орден повернуть Володимиру Зеленському, і всі згадають цей епізод як "постріл Кароля Навроцького собі в ногу", але свою роль в підігравання третій стороні – нашим московським ворогам воно неодмінно зіграє, а значить загине більше українців і поляків, життя яких можна було би зберегти", – написав він в Facebook.

Журналіст і публіцист Віталій Портников зауважив, що сюррелістична ситуація із заявою Навроцького позбавити Зеленського ордена подягає в тому, що це не індивідуальна нагорода для конкретної особи.

"В особі Зеленського президент Польщі Анджей Дуда нагородив усіх українців, які боролися з російською навалою і до того ж перетворили свою країну на щит для Польщі. Так, це честь для президента України – така нагорода. Але ще більше це честь для Польщі, що президент воюючої зі спільним ворогом країни погодився її прийняти. І, перепрошую, цей орден – не питання престижу Зеленського, це питання престижу ордена Білого Орла. Адже нагороджуючи українського президента, президент Польщі нагородив кожного українського солдата, який вже ніколи не повернеться додому чи який продовжує свою боротьбу за майбутнє України і Польщі, кожну українську жінку, яка виховує дітей під обстрілами, кожну дитину, що вивчає уроки у підземній школі", – наголосив він.

Ексголова Українського інституту національної пам'яті (УІНП), народний депутат Верховної Ради Володимир В'ятрович (фракція "Європейська солідарність") прокоментував рішення президента Польщі словами: "Навроцький заслужив на "Ордєн красного знамєні".

"Навроцький розглядає ініціативу щодо позбавлення Зеленського ордена ще й як спосіб поставити у складне становище свого політичного опонента – прем'єра Туска. Адже тепер той змушений або підтримати це рішення, або відхилити його. Таким чином очільник польської держави жертвує зовнішньополітичними інтересами Польщі заради короткострокових внутрішньополітичних дивідендів. Це шлях до послаблення міжнародної суб'єктності та втрати геополітичної ваги власної держави", – написав В'ятрович у соцмережах.

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також пригадав, що Катерина ІІ і Беніто Муссоліні нагороджені Орденом Білого Орла.

"Але президент Польщі Кароль Навроцький вирішив, що саме президент України Володимир Зеленський має бути позбавлений цього ордену. Не тих б'єш, Навроцький. Рейтинг і ненависть до українців засліплює очі, якими треба бачити реальну загрозу для Польщі. Але з нею воює Україна, а не президент Навроцький", – додав він.

Як повідомлялося, 19 червня президент Республіки Польща Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, мотивувавши це розбіжностями щодо історичної пам'яті та ставлення до Української повстанської армії (УПА). За його словами, для більшості польського суспільства УПА залишається формуванням, відповідальним за злочини проти громадян Речі Посполитої під час Другої світової війни. Навроцький також висловив незгоду з рішенням Зеленського про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА.

В свою чергу, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про намір повернути Польщі Командорський хрест із зіркою ордена "За заслуги перед Польщею" на тлі рішення про позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що президент Навроцький припустилися катастрофічної помилки, яка матиме далекосяжні негативні наслідки для українсько-польського партнерства.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1BHSueuAoq/?mibextid=wwXIfr

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