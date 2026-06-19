Інтерфакс-Україна
Події
23:21 19.06.2026

Стефанчук назвав катастрофічною помилкою рішення Навроцького про позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла

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Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук назвав катастрофічною помилкою рішення президента Польщі Кароля Навроцького про позбавлення президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, зазначивши, що воно може мати негативні наслідки для українсько-польських відносин, зокрема напередодні міжнародних заходів у Польщі.

"Перше, що хочу сказати особисто президенту Навроцькому, – Ви припустилися катастрофічної помилки, яка матиме далекосяжні негативні наслідки для українсько-польського партнерства. Ваше рішення було свідомим, спланованим і шкідливим, особливо напередодні Конференції з відбудови України у Гданську та Українсько-польської парламентської асамблеї", – заявив Стефанчук у дописі в Facebook.

Він нагадав, що під час отримання нагороди у 2023 році президент України Володимир Зеленський зазначив, що приймає її від імені українського народу, який нині зазнає наслідків російської агресії.

"Народу, який щоденно, через постійні ракетні та дронові атаки, зазнає страшних втрат серед мирного населення… Народу, який вже п'ятий рік поспіль ціною життя своїх кращих синів та доньок береже, в тому числі, і своїх західних сусідів", – додав він.

Він також наголосив, що Україна вже п'ятий рік поспіль протистоїть російській агресії та захищає, зокрема, безпеку своїх західних сусідів, включно з Польщею.

"Україна б'ється не за медалі чи ордени, а за своє виживання та незалежність. І якщо короткозорі внутрішньополітичні ігри для когось важливіші за єдність перед обличчям спільного ворога – це залишиться виключно на їхній совісті", – наголосив голова Верховної Ради.

Як повідомлялося, 19 червня президент Республіки Польща Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, мотивувавши це розбіжностями щодо історичної пам'яті та ставлення до Української повстанської армії (УПА). За його словами, для більшості польського суспільства УПА залишається формуванням, відповідальним за злочини проти громадян Речі Посполитої під час Другої світової війни. Навроцький також висловив незгоду з рішенням Зеленського про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА.

В свою чергу, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про намір повернути Польщі Командорський хрест із зіркою ордена "За заслуги перед Польщею" на тлі рішення про позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1BfDJGPuac/?mibextid=wwXIfr

Теги: #думка #президент #орден

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