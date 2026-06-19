Інтерфакс-Україна
Події
22:56 19.06.2026

На Одещині дівчинку 2015 року народження віднесло у відкрите море, тривають пошуки – ДСНС

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На Одещині поблизу села Сичавка під час відпочинку на воді дівчинку 2015 року народження віднесло у відкрите море, у зв'язку з чим тривають пошуково-рятувальні роботи, повідомили в ДСНС України.

За даними служби, через порив вітру дитину разом із надувним кругом віднесло у відкрите море.

"На Одещині поблизу села Сичавка у відкрите море віднесло дівчинку 2015 року народження – пошуки тривають Дитина приїхала на відпочинок разом із прабабусею. Через порив вітру її разом із надувним кругом віднесло у відкрите море", – інформують у відомстві.

До пошуків залучені водолази та фахівці аеророзвідки ДСНС, також працюють психологи, які надають допомогу рідним дівчинки.

"Нагадуємо: купання у заборонених і неперевірених місцях – це пряма загроза життю. Вкотре закликаємо громадян суворо дотримуватися правил безпеки!", – зазначили в пресслужбі ДСНС у Facebook.

У ДСНС також нагадали про правила безпеки на воді та порадили користуватися національною вебплатформою "101: Простір безпеки для дітей, батьків та освітян".

 

Джерело: www.facebook.com/share/p/1BpX69wb3T/?mibextid=wwXIfr

Теги: #україна #одеська #море #дитина #пошуки

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