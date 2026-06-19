Російські БпЛА атакували підприємство в Тростянці, відомо про двох постраждалих – ОВА

Унаслідок атаки російських безпілотників на підприємство в Тростянці Сумської області постраждали двоє людей, повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, один із БпЛА влучив у територію підприємства, ще один було знищено силами протиповітряної оборони.

"Двоє людей постраждали. 40-річний чоловік, травмований внаслідок атаки, госпіталізований. Загрози життю немає. У 42-річної жінки – гостра реакція на стрес, вона лікується амбулаторно", – зазначив Григоров.

В ОВА повідомили, що це вже друга атака цього року по території американського підприємства Mondelez у Сумській області. Триває обстеження приміщень та підрахунок завданих збитків.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2622