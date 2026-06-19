Інтерфакс-Україна
Події
22:25 19.06.2026

Російські БпЛА атакували підприємство в Тростянці, відомо про двох постраждалих – ОВА

1 хв читати

Унаслідок атаки російських безпілотників на підприємство в Тростянці Сумської області постраждали двоє людей, повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, один із БпЛА влучив у територію підприємства, ще один було знищено силами протиповітряної оборони.

"Двоє людей постраждали. 40-річний чоловік, травмований внаслідок атаки, госпіталізований. Загрози життю немає. У 42-річної жінки – гостра реакція на стрес, вона лікується амбулаторно", – зазначив Григоров.

В ОВА повідомили, що це вже друга атака цього року по території американського підприємства Mondelez у Сумській області. Триває обстеження приміщень та підрахунок завданих збитків.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2622

Теги: #сумська #постраждалі #атака #підприємство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:03 19.06.2026
Ворожий дрон атакував цивільне авто у Київському районі Харкова: пасажир загинув, водійка поранена – мер

Ворожий дрон атакував цивільне авто у Київському районі Харкова: пасажир загинув, водійка поранена – мер

08:57 19.06.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, одна жертва і дев'ять людей постраждали

Ворог обстріляв Херсонщину, одна жертва і дев'ять людей постраждали

08:50 19.06.2026
Одна людина загинула, ще 15 постраждали у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

Одна людина загинула, ще 15 постраждали у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

05:10 19.06.2026
У Харкові через удар КАБами пошкоджено понад 10 будинків, є постраждалі

У Харкові через удар КАБами пошкоджено понад 10 будинків, є постраждалі

02:27 18.06.2026
На Сумщині внаслідок атаки БпЛА загинув чоловік, пошкоджено житловий будинок – ОВА

На Сумщині внаслідок атаки БпЛА загинув чоловік, пошкоджено житловий будинок – ОВА

17:02 17.06.2026
Українські дрони не атакували Брянщину, коли там трапився інцидент з автобусом з дітьми, – Генштаб

Українські дрони не атакували Брянщину, коли там трапився інцидент з автобусом з дітьми, – Генштаб

23:35 16.06.2026
Росіяни атакували Запоріжжя, є загиблий і постраждалі

Росіяни атакували Запоріжжя, є загиблий і постраждалі

23:14 16.06.2026
Росіяни атакували Слов'янськ: троє загиблих і п'ятеро поранених

Росіяни атакували Слов'янськ: троє загиблих і п'ятеро поранених

08:53 16.06.2026
Росіяни атакували маршрутку в Херсоні: внаслідок удару дрона загинув чоловік, ще двоє постраждали, серед них водій

Росіяни атакували маршрутку в Херсоні: внаслідок удару дрона загинув чоловік, ще двоє постраждали, серед них водій

08:46 16.06.2026
Четверо дітей та 19 дорослих постраждали в Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

Четверо дітей та 19 дорослих постраждали в Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

ВАЖЛИВЕ

Сибіга заявив про намір повернути Командорський хрест із зіркою ордена "За заслуги перед Польщею" через рішення щодо ордена Зеленського

Навроцький позбавив Зеленського Ордена Білого Орла – канцелярія польського президента

Зеленський дав Лукашенку тиждень на демонтаж ретрансляторів для дронів: Якщо він це не зробить, зробимо ми

На Московському НПЗ уражено установку переробки нафти, 3 резервуари РВС-10000 та резервуар РВС-30000 – Генштаб ЗСУ

Швидке розблокування коштів European Peace Facility лишається пріоритетом – Зеленський

ОСТАННЄ

Навроцький позбавив Зеленського Ордену Білого Орла: у президента України не коментують ситуацію

Сибіга заявив про намір повернути Командорський хрест із зіркою ордена "За заслуги перед Польщею" через рішення щодо ордена Зеленського

Навроцький позбавив Зеленського Ордена Білого Орла – канцелярія польського президента

Зеленський обговорив з президентом Гондурасу АПК, цифровізацію та безпеку

СБС вночі завдали удару по єдиному газосховищу в Криму

Ініціативу щодо продовження секторальних санкцій Євросоюзу проти РФ має схвалити Рада ЄС

Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття ОЗУ, яка заволоділа 17 га лісу біля "Буковелю" під забудову

Сенат США звернувся до Пентагону з проханням надати інформацію щодо можливості постачання Україні ракет Patriot – ЗМІ

Американська розвідка вважає, що Нетаньягу хоче перешкодити реалізації домовленостей між США та Іраном – ЗМІ

Президент Гондурасу Асфура розповість про ситуацію в Україні Папі Римському

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА